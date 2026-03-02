ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की भी मौत, खामेनेई की मौत के बाद मसूद पेजेश्कियन का देश के नाम संबोधन

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम हमलों में और भी तेजी लाएंगे। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान मजबूती से खड़ा रहेगा और अपने नेतृत्व द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। खामेनेई की मौत को शहादत करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्षों के बलिदान की परिणति है। खामेनेई की मौत से ईरान और मजबूत हुआ है।