Iran-Israel War: खामेनेई की मौत, ग्लोबल इकॉनोमी के लिए क्यों है खतरनाक? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं…

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर कूटनीतिक विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि खामेनेई की हत्या का नतीजा अमेरिका और इजरायल के अनुसार शासन परिवर्तन शायद वैसा न हो जैसा वे कह रहे हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। खामेनेई की मौत अमेरिका और इजरायल के हमले में हुई। यह ईरान के 46 साल के शिया-धर्मशासित इस्लामिक शासन में एक अहम मोड़ था। तेहरान की जवाबी कार्रवाई से मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है।