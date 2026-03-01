1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Epic Fury Vs Fateh Khyber: महायुद्ध से तेहरान में आग की लपटें, धमाकों से दहल उठा मिडिल ईस्ट

Epic Fury: अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं, जिसे 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नाम दिया गया है। तेहरान समेत कई शहरों में तबाही मची हुई है, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरें हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 'फतेह खैबर' अभियान शुरू किया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 01, 2026

Epic Fury Vs Fateh Khyber

अमेरिका इजरायल और ईरान में जबरदस्त जंग। ( फोटो: AI)

Epic Fury : अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव चरम पर पहुंच गया है और दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान (Epic Fury ) छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान में बड़ा हमला किया है तो ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार (Iran War) किया है। ईरान ने बहरीन बहरीन के मनामा स्थित क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया है, इस हमले में कई लोग घायल होने की खबर है। लोगों को होटल क्राउन प्लाजा छोड़ने की सलाह दी गई है। इधर ईरान ने दुबई एयरबेस पर हमला किया है और दोहा भी दहल उठा है।अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों के अनुसार, दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस सीधे टकराव को अमेरिका ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) और ईरान ने 'ऑपरेशन फतेह खैबर' (Operation Fateh Khaibar) नाम दिया है।

अमेरिका का 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और सुलगता हुआ तेहरान (Epic Fury)

ईरान की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के उद्देश्य से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' की शुरुआत की है। इस भीषण बमबारी और मिसाइल हमलों का सबसे खौफनाक मंजर ईरान की राजधानी तेहरान में देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान के आसमान में धुएं के घने और काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा तेहरान शहर धूं-धूं कर जल रहा हो। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और आम जनता के बीच भारी दहशत का माहौल है। यह हमला ईरान पर अब तक के सबसे बड़े सैन्य प्रहारों में से एक माना जा रहा है।

ईरान का महा-पलटवार: 'ऑपरेशन फतेह खैबर' (Fateh Khyber)

अमेरिका और इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने भी हाथ पर हाथ धरे न बैठ कर तुरंत जवाबी कार्रवाई की है। ईरान की सेना ने 'ऑपरेशन फतेह खैबर' लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से हमले किए जा रहे हैं। ईरान का मुख्य लक्ष्य इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इस आक्रामक पलटवार ने साफ कर दिया है कि ईरान इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है।

कुवैत एयरबेस पर हमला और इजराइल में मौतें(Tehran Strikes)

ईरान ने युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इसी रणनीति के तहत ईरान ने कुवैत स्थित एक प्रमुख एयरबेस पर भीषण हमला किया है, जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर, इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों के विनाशकारी परिणाम सामने आने लगे हैं। ताज़ा खबरों के अनुसार, ईरान के इस सीधे हमले में कम से कम दो इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं।

ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट्स: एक नजर

अमेरिकी और इजराइली मीडिया लगातार इस युद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से आ रही खबरें बता रही हैं कि यह महज़ एक छोटी सैन्य झड़प नहीं है, बल्कि एक व्यापक युद्ध का रूप ले चुकी है। ग्लोबल न्यूज़ पोर्टल्स पर हर मिनट अपडेट्स आ रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों ओर से किए जा रहे ये हमले वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। बहरहाल'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन फतेह खैबर' के बीच फंसी दुनिया एक बड़े विनाश को करीब से देख रही है। शांति की तमाम अपीलों के बावजूद जमीनी हकीकत यही है कि दोनों पक्ष आर-पार की लड़ाई के लिए मैदान में डटे हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

01 Mar 2026 06:26 pm

Published on:

01 Mar 2026 05:58 pm

Hindi News / World / Epic Fury Vs Fateh Khyber: महायुद्ध से तेहरान में आग की लपटें, धमाकों से दहल उठा मिडिल ईस्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

Khamenei’s assassination: ‘जब 80-90 साल का होना तो…’ जाते-जाते ईरानियों और दुश्मनों को बड़ा संदेश दे गए खामेनेई

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

Iran Israel War: जिस तेल टैंकर पर सवार थे 15 भारतीय, उस पर ईरान ने बीच समंदर में मिसाइल से किया हमला

Missile attack on oil tanker
विदेश

खामेनेई की हत्या के बाद आया ईरान के समर्थन में खुलकर आए पुतिन और शी जिनपिंग, कहा- ये नामंजूर, अब…

विदेश

ट्रंप-नेतन्याहू पर प्रियंका का हमला

राष्ट्रीय

Iran–Israel war: ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, खामेनेई की मौत के बाद अराफी बने नए अयातुल्लाह

Ayatollah Arafi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.