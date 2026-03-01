Epic Fury Vs Fateh Khyber: महायुद्ध से तेहरान में आग की लपटें, धमाकों से दहल उठा मिडिल ईस्ट

Epic Fury : अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव चरम पर पहुंच गया है और दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान (Epic Fury ) छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान में बड़ा हमला किया है तो ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार (Iran War) किया है। ईरान ने बहरीन बहरीन के मनामा स्थित क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया है, इस हमले में कई लोग घायल होने की खबर है। लोगों को होटल क्राउन प्लाजा छोड़ने की सलाह दी गई है। इधर ईरान ने दुबई एयरबेस पर हमला किया है और दोहा भी दहल उठा है।अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों के अनुसार, दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस सीधे टकराव को अमेरिका ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) और ईरान ने 'ऑपरेशन फतेह खैबर' (Operation Fateh Khaibar) नाम दिया है।