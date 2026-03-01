खामेनेई की हत्या के बाद आया ईरान के समर्थन में खुलकर आए पुतिन और शी जिनपिंग, कहा- ये नामंजूर, अब…

इससे पहले दिन में, संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरानी हमले की शुरुआत के बाद से वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने देश की सीमाओं की ओर दागी गई 137 बैलिस्टिक मिसाइलों और 209 ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हमले की शुरुआत से अब तक ईरान की ओर से दागी गई 137 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला है, जिनमें से 132 को नष्ट कर दिया गया, जबकि 5 समुद्र में गिर गईं। इसके अतिरिक्त, ईरान के 209 ड्रोन का पता चला, जिनमें से 195 को रोक दिया गया, जबकि 14 ड्रोन देश की सीमा और जलक्षेत्र में गिरे, जिससे कुछ नुकसान हुआ।