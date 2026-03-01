खामेनेई की हत्या के बाद आया ईरान के समर्थन में खुलकर आए पुतिन और शी जिनपिंग, कहा- ये नामंजूर, अब…

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
Khamenei's assassination: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद रूस खुलकर ईरान के साथ में खड़ा दिख रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन से बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि खामेनेई की हत्या करने वालों ने मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। उन्होंने खामेनेई को महान नेता करार दिया है। इधर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि हमें बदला लेने का पूरा अधिकार है। यह मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। खामेनेई की हत्या इस्लामी देशों के लिए परीक्षा की घड़ी है।
खामनेई की हत्या पर चीन का भी बयान आया है। चीन ने कहा कि वार्ता के दौरान अमेरिका और इजरायल का हमला गलत है। चीन ने इस कृत्य को नामंजूर बताया।
संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हवाई सुरक्षा द्वारा रोके गए ड्रोनों का मलबा दुबई में दो घरों के आंगन में गिरने से दो लोग घायल हो गए। उन्हें चिकित्सा उपचार दिया गया है।
दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हवाई सुरक्षा द्वारा रोके गए ड्रोनों का मलबा दुबई में दो घरों के आंगन में गिरा, जिससे दो लोग घायल हो गए। घायलों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे अमीरात में सुनाई देने वाली आवाजें सफल अवरोधन अभियानों का परिणाम थीं।"
इससे पहले दिन में, संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरानी हमले की शुरुआत के बाद से वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने देश की सीमाओं की ओर दागी गई 137 बैलिस्टिक मिसाइलों और 209 ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हमले की शुरुआत से अब तक ईरान की ओर से दागी गई 137 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला है, जिनमें से 132 को नष्ट कर दिया गया, जबकि 5 समुद्र में गिर गईं। इसके अतिरिक्त, ईरान के 209 ड्रोन का पता चला, जिनमें से 195 को रोक दिया गया, जबकि 14 ड्रोन देश की सीमा और जलक्षेत्र में गिरे, जिससे कुछ नुकसान हुआ।
