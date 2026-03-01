कर्पूर चन्द्र कुलिश जी का अनछुआ दर्शन: ‘अस्तित्व’ से ‘जीवन’ तक का सफर

सर्वकालिक पत्रकारिता के पुरोधा और राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जीवन और उनके संघर्ष को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। एक निडर और सच्चे पत्रकार के रूप में उन पर बहुत कुछ लिखा गया है। आज की तेज रफ्तार डिजिटल न्यूज़ और रोज की भागदौड़ में, हम अक्सर कुलिश जी के उस निजी और गहराई वाले रूप को भूल जाते हैं, जो उनकी किताब 'धाराप्रवाह' में साफ दिखता है। आज हम उनके उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर शायद ही कभी ज्यादा चर्चा हुई हो—जैसे उनका एकांत से प्यार, 'जीवन' और 'अस्तित्व' के बीच का फर्क, और साहित्य में 'दुखवाद' (निराशा) का विरोध। उनके ये विचार ही उन्हें सिर्फ एक संपादक या संस्थापक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा विचारक और जीवन को समझने वाला एक शलाका पुरुष बनाते हैं।