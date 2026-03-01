1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Middle East Crisis: SpiceJet और IndiGo ने कई उड़ानें रद्द कीं, यात्रियों को राहत पैकेज

Middle East Crisis: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और यूएई सहित कई देशों के एयरस्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइंस पर बड़ा असर पड़ा है। SpiceJet ने 1-2 मार्च 2026 को भारत-यूएई सभी उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि IndiGo ने मिडिल ईस्ट रूट वाली फ्लाइट्स 2 मार्च रात तक सस्पेंड की हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 01, 2026

Middle East Crisis Flight Cancellations

मध्य पूर्व संकट के कारण उड़ानें रद्द हुईं। (फोटो: ANI)

Middle East Crisis: अमेरिका व इजराइल के ईरान से जंग करने और खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव (Middle East Crisis) और यूएई समेत कई देशों के एयरस्पेस बंद (SpiceJet IndiGo) होने से भारतीय विमानन क्षेत्र में बड़ा असर पड़ा है। स्पाइसजेट और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने भारत से दुबई, शारजाह जैसे गल्फ शहरों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी (Flight Cancellations) हैं। यह फैसला यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। स्पाइसजेट ने 1 मार्च और 2 मार्च 2026 को भारत-यूएई के बीच सभी उड़ानों को रद्द कर दिया (UAE Airspace Closure) है। एयरलाइन ने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, मदुरै, पुणे, कोच्चि और कालीकट से दुबई व शारजाह जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित होने की सूचना दी है। इनमें प्रमुख फ्लाइट नंबर जैसे SG-59 (मुंबई-दुबई), SG-11 (दिल्ली-दुबई), SG-95 (अहमदाबाद-शारजाह), SG-55 (अमृतसर-दुबई) आदि शामिल हैं। ये उड़ानें सुबह से लेकर रात तक के विभिन्न समय पर निर्धारित थीं। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें।

घटनाक्रम पर लगातार नजर (Iran Israel Conflict)

इंडिगो ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मध्य पूर्व एयरस्पेस का इस्तेमाल करने वाली चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 2 मार्च 2026 की रात 11:59 बजे तक बढ़ा दिया है। एयरलाइन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा कि वह घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है और हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा है। प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें चुनने या पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया गया है। साथ ही, 28 फरवरी 2026 या उससे पहले बुक की गई उड़ानों के लिए 7 मार्च तक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यात्री बिना पेनल्टी के बुकिंग रद्द कर सकते हैं या नई तारीख चुन सकते हैं।

कई देशों के एयरस्पेस बंद हो गए

यह संकट मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुआ है, जिससे कई देशों के एयरस्पेस बंद हो गए। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, 1 मार्च को करीब 444 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। इससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं, खासकर गल्फ रूट पर जाने वाले। एयरलाइंस यात्रियों को एसएमएस और ईमेल के जरिए अपडेट दे रही हैं।

यात्रियों के लिए सलाह

अगर आपकी उड़ान प्रभावित है तो तुरंत एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर जाकर जानकारी लें। रिफंड या रीबुकिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। स्थिति बदलती रहती है, इसलिए यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर जांचें। एयरलाइंस सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं और जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस

एयर एशिया इंडिया

Business news

डोनाल्ड ट्रम्प

IndiGo

SpiceJet

tourism

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

01 Mar 2026 01:56 pm

Hindi News / National News / Middle East Crisis: SpiceJet और IndiGo ने कई उड़ानें रद्द कीं, यात्रियों को राहत पैकेज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खामेनेई की मौत पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का आया बयान, कहा- ट्रंप के खिलाफ केस चले

Ali Khamenei death, Iran Supreme Leader killed in US–Israel attack, All India Imam Association reaction,
राष्ट्रीय

‘जो लोग दुख मना रहे हैं…’, खामेनेई की मौत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान

Ayatollah Ali Khamenei death, Iran Supreme Leader killed, US Israel attack on Iran,
राष्ट्रीय

सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में फूट पड़े शिया समुदाय के नेता, कहा- धोखे से हमारे नेता को मारा गया

Ali Khamenei death, Shia protest in India, Shia community protest Lucknow, India Shia reaction on Iran, Israel US attack on Iran,
राष्ट्रीय

Iran–Israel war: खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी विरोध, कश्मीर में शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन

Iran–Israel war
राष्ट्रीय

3 या 4…आखिर कब है होली? लोगों के अलग-अलग मत; ज्योतिषाचार्य ने की असमंजस की स्थिति दूर

Holi 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.