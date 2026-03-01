Middle East Crisis: SpiceJet और IndiGo ने कई उड़ानें रद्द कीं, यात्रियों को राहत पैकेज

Middle East Crisis: अमेरिका व इजराइल के ईरान से जंग करने और खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव (Middle East Crisis) और यूएई समेत कई देशों के एयरस्पेस बंद (SpiceJet IndiGo) होने से भारतीय विमानन क्षेत्र में बड़ा असर पड़ा है। स्पाइसजेट और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने भारत से दुबई, शारजाह जैसे गल्फ शहरों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी (Flight Cancellations) हैं। यह फैसला यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। स्पाइसजेट ने 1 मार्च और 2 मार्च 2026 को भारत-यूएई के बीच सभी उड़ानों को रद्द कर दिया (UAE Airspace Closure) है। एयरलाइन ने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, मदुरै, पुणे, कोच्चि और कालीकट से दुबई व शारजाह जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित होने की सूचना दी है। इनमें प्रमुख फ्लाइट नंबर जैसे SG-59 (मुंबई-दुबई), SG-11 (दिल्ली-दुबई), SG-95 (अहमदाबाद-शारजाह), SG-55 (अमृतसर-दुबई) आदि शामिल हैं। ये उड़ानें सुबह से लेकर रात तक के विभिन्न समय पर निर्धारित थीं। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें।