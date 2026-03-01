Middle East Crisis: SpiceJet और IndiGo ने कई उड़ानें रद्द कीं, यात्रियों को राहत पैकेज

मध्य पूर्व संकट के कारण उड़ानें रद्द हुईं। (फोटो: ANI)
Middle East Crisis: अमेरिका व इजराइल के ईरान से जंग करने और खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव (Middle East Crisis) और यूएई समेत कई देशों के एयरस्पेस बंद (SpiceJet IndiGo) होने से भारतीय विमानन क्षेत्र में बड़ा असर पड़ा है। स्पाइसजेट और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने भारत से दुबई, शारजाह जैसे गल्फ शहरों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी (Flight Cancellations) हैं। यह फैसला यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। स्पाइसजेट ने 1 मार्च और 2 मार्च 2026 को भारत-यूएई के बीच सभी उड़ानों को रद्द कर दिया (UAE Airspace Closure) है। एयरलाइन ने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, मदुरै, पुणे, कोच्चि और कालीकट से दुबई व शारजाह जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित होने की सूचना दी है। इनमें प्रमुख फ्लाइट नंबर जैसे SG-59 (मुंबई-दुबई), SG-11 (दिल्ली-दुबई), SG-95 (अहमदाबाद-शारजाह), SG-55 (अमृतसर-दुबई) आदि शामिल हैं। ये उड़ानें सुबह से लेकर रात तक के विभिन्न समय पर निर्धारित थीं। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें।
इंडिगो ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मध्य पूर्व एयरस्पेस का इस्तेमाल करने वाली चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 2 मार्च 2026 की रात 11:59 बजे तक बढ़ा दिया है। एयरलाइन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा कि वह घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है और हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा है। प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें चुनने या पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया गया है। साथ ही, 28 फरवरी 2026 या उससे पहले बुक की गई उड़ानों के लिए 7 मार्च तक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यात्री बिना पेनल्टी के बुकिंग रद्द कर सकते हैं या नई तारीख चुन सकते हैं।
यह संकट मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुआ है, जिससे कई देशों के एयरस्पेस बंद हो गए। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, 1 मार्च को करीब 444 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। इससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं, खासकर गल्फ रूट पर जाने वाले। एयरलाइंस यात्रियों को एसएमएस और ईमेल के जरिए अपडेट दे रही हैं।
अगर आपकी उड़ान प्रभावित है तो तुरंत एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर जाकर जानकारी लें। रिफंड या रीबुकिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। स्थिति बदलती रहती है, इसलिए यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर जांचें। एयरलाइंस सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं और जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग