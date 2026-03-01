Iran–Israel war: खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी विरोध, कश्मीर में शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन

ईरान ने उनकी मौत के बाद 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। देश में झंडे आधे झुका दिए गए हैं और लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं रखी जा रही हैं। दरअसल, खामेनेई 37 साल से देश के सर्वोच्च नेता थे और उन्होंने 1989 में रूहोल्लाह खुमैनी के बाद पद संभाला था। वहीं तेहरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि कोई अशांति न फैले।