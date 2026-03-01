जंग के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला! सप्लाई चेन बचाने के लिए बनाई ‘स्पेशल फोर्स’

सरकार ने निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं में लचीलापन लाने का फैसला किया है। इसमें निर्यात प्राधिकरणों में छूट, सीमा शुल्क में सुगम क्लीयरेंस, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों से निर्यातकों के हितों की रक्षा शामिल है। विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों और आवश्यक आयातों (जैसे तेल, गैस) पर फोकस है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब एल-मंदब जैसे चोकपॉइंट्स पर जोखिमों की समीक्षा की गई।