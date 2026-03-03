3 मार्च 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

मरीजों के लिए No Bed! क्योंकि ICU बना डॉक्टरों का बेड रूम, अस्पताल का वीडियो वायरल

LG Hospital ICU Video Viral: अहमदाबाद के LG Hospital में ICU बेड पर सोते डॉक्टरों का वीडियो वायरल। AMC ने जांच के आदेश दिए, विभागाध्यक्ष को नोटिस जारी।

अहमदाबाद

image

Dimple Yadav

Mar 03, 2026

LG Hospital ICU Video Viral

LG Hospital ICU Video Viral (photo- gemini ai)

LG Hospital ICU Video Viral: अहमदाबाद के LG Hospital का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ रेजिडेंट डॉक्टर आईसीयू वार्ड के बेड पर आराम करते या सोते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शनिवार रात का है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

AMC ने दिए जांच के आदेश

एलजी अस्पताल को Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) चलाता है। वीडियो वायरल होने के बाद AMC ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट को मामले की जांच सौंपी गई है, जबकि विभागाध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

बेड की कमी और बढ़ता दबाव

जानकारी के मुताबिक, VS Hospital में बेड की कमी के कारण कई मरीजों को एलजी अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन एलजी अस्पताल का आईसीयू भी अक्सर फुल रहता है। ऐसे में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की नौबत आ जाती है। इसी दबाव के बीच यह वीडियो सामने आया है।

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल क्लिप में एक डॉक्टर मरीजों को चेक करने के लिए उठता दिख रहा है, जबकि दूसरा आईसीयू बेड पर लेटा नजर आता है। यह साफ नहीं है कि वे ब्रेक पर थे या ड्यूटी के दौरान आराम कर रहे थे। हालांकि, आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में इस तरह का दृश्य लोगों को चौंकाने वाला लगा।

कितने डॉक्टर थे ड्यूटी पर?

जांच में यह भी देखा जाएगा कि उस समय कितने रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे और क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर डॉक्टरों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बहस का मुद्दा बना मामला

इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग डॉक्टरों का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि लंबी ड्यूटी और स्टाफ की कमी के कारण उन्हें थोड़े आराम की जरूरत पड़ सकती है। वहीं कई लोग मानते हैं कि आईसीयू में ऐसी तस्वीरें सामने आना चिंता की बात है।

अब सबकी नजर जांच पर

फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। जांच के बाद ही साफ होगा कि वीडियो में दिखी स्थिति के पीछे असल वजह क्या थी और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

Updated on:

03 Mar 2026 04:20 pm

Published on:

03 Mar 2026 04:16 pm

Hindi News / National News / मरीजों के लिए No Bed! क्योंकि ICU बना डॉक्टरों का बेड रूम, अस्पताल का वीडियो वायरल

