मरीजों के लिए No Bed! क्योंकि ICU बना डॉक्टरों का बेड रूम, अस्पताल का वीडियो वायरल

LG Hospital ICU Video Viral: अहमदाबाद के LG Hospital का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ रेजिडेंट डॉक्टर आईसीयू वार्ड के बेड पर आराम करते या सोते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शनिवार रात का है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।