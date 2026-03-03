US-Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में भड़की भीषण जंग, 3 भारतीयों की मौत, जानें NRIs के हालात

Iran Attacks: अमेरिका और इज़रायल की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य कमांडरों को निशाना बनाए जाने के बाद, मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से युद्ध भड़क चुका है। ईरान ने पलटवार करते हुए (Iran Attacks) यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अहम व्यावसायिक केंद्रों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इस जंग में जान-माल का भारी नुकसान होने की पुष्टि की है। ईरान के हमलों का सबसे दुखद असर ओमान के तटीय क्षेत्रों में दिखा है (US-Israel Iran War), जहां मर्चेंट जहाजों पर हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार मस्कट तट से 52 समुद्री मील दूर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले इस जहाज पर ईरान की एक ड्रोन बोट ने हमला किया। इंजन रूम में हुए धमाके में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। वहीं ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के पास एमवी स्काईलाइट (MV Skylight) ऑयल टैंकर पर हुए हमले में 2 अन्य भारतीय नाविकों की जान चली गई, जबकि चालक दल के 3 अन्य भारतीय सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। पूरे पश्चिम एशिया में हुए हमलों में लगभग 20 भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से 13 लोग यूएई में हैं, जो अब खतरे से बाहर हैं। भारत सरकार ने दुबई, अबू धाबी और खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए मेगा रैस्क्यू ऑपरेशन (MEA Rescue Operation) शुरू कर दिया है।