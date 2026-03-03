ईरान के साथ कब तक चलेगा युद्ध? जानें अमेरिका और इजरायल ने क्या-क्या कहा

इजरायल और अमेरिका ने ईरान के भीतर हमले तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में ईरान और उसके सहयोगी इजरायल पर मिसाइल दाग रहे हैं और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरे मध्य-पूर्व में अस्थिरता बढ़ती जा रही है और संघर्ष के फैलने का खतरा बना हुआ है।