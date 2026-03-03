ईरान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, कहा- हमला तुरंत जरूरी था नहीं तो…

Benjamin Netanyahu statement on Iran attack: ईरान पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर तुरंत हमला करना जरूरी था, क्योंकि ईरान कुछ ही महीनों में बंकर बना लेता। ऐसे बंकरों को भेदना फिर मुश्किल हो जाता। यदि कार्रवाई नहीं होती तो ईरान काबू में नहीं आता।