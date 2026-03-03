मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने के बाद ट्रंप का नया व्यापार प्लान, नए ट्रेड फ्रेमवर्क में भारत समेत कई देशों के साथ घोषणा

एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड (एआरटी) कार्यक्रम के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान के साथ समझौते किए हैं। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ सहित अन्य साझेदारों के साथ ढांचा समझौतों की घोषणा की गई है। इन समझौतों के तहत साझेदार देशों को टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम करनी होंगी, जबकि अमेरिका “संशोधित टैरिफ” बनाए रखेगा। एजेंडे में कहा गया है कि कई मामलों में व्यापारिक साझेदार अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर लगभग सभी टैरिफ समाप्त कर रहे हैं, जिनमें भारत (औद्योगिक वस्तुओं पर 99 प्रतिशत) और यूरोपीय संघ (औद्योगिक वस्तुओं पर 100 प्रतिशत) शामिल हैं।