सऊदी अरब में ईरान ने बरपाया कहर, ड्रोन से हमला कर अमेरिकी दूतावास को किया ध्वस्त

वहीं सऊदी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि अमेरिकी दूतावास पर दो ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में इमारत में सीमित आग लगी और मामूली भौतिक नुकसान हुआ। हमले के बाद सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने जेद्दा, रियाद और दहरान में शेल्टर इन प्लेस यानी जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी की। साथ ही क्षेत्र के सैन्य ठिकानों की गैर-जरूरी यात्राओं को सीमित करने की घोषणा की गई।