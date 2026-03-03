3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सऊदी अरब में ईरान ने बरपाया कहर, ड्रोन से हमला कर अमेरिकी दूतावास को किया ध्वस्त

US Embassy Riyadh attack: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास के ऊपर जोरदार धमाके सुनी गई और इमारत के ऊपर काला धुआं उठता दिखाई दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 03, 2026

US Embassy Riyadh attack, Drone attack on US Embassy Saudi Arabia, Iran retaliation Gulf region, Middle East tensions 2026,

रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने किया हमला (Photo-IANS)

US Embassy Riyadh attack: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास के ऊपर जोरदार धमाके सुने गए और इमारत के ऊपर काला धुआं उठता दिखाई दिया।

ड्रोन से किया हमला

वहीं सऊदी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि अमेरिकी दूतावास पर दो ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में इमारत में सीमित आग लगी और मामूली भौतिक नुकसान हुआ। हमले के बाद सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने जेद्दा, रियाद और दहरान में शेल्टर इन प्लेस यानी जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी की। साथ ही क्षेत्र के सैन्य ठिकानों की गैर-जरूरी यात्राओं को सीमित करने की घोषणा की गई।

कुवैत और जॉर्डन में भी हमले

सोमवार को कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी दूतावास भी हमलों की चपेट में आए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान स्थित दूतावास से सुरक्षा कारणों के चलते कर्मचारियों को अस्थायी रूप से हटा लिया गया। दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी अलर्ट में कहा कि संभावित खतरे को देखते हुए एहतियातन स्टाफ को परिसर से बाहर भेजा गया है।

सुरक्षा बलों पर किया पथराव

इसी दिन इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास दूसरे दिन भी झड़पें हुईं। अमेरिकी-इजरायली हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसके जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गोलियां भी चलाईं, जिससे सुरक्षाकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां कई दूतावास और सरकारी इमारतें स्थित हैं।

ईरान के जवाबी हमले और बढ़ता तनाव

शनिवार को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के कई शहरों पर हमले किए जाने के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। इन हमलों में अब तक 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जमीन और समुद्र दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर में शोक और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के कराची और लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है।

ये भी पढ़ें

45 साल से अली खामेनेई ने अपना दाहिना हाथ लबादा के नीचे क्यों छिपाकर रखा था? जानें इसके पीछे की वजह
विदेश
Ali Khamenei death, Iran Supreme Leader killed, Khamenei assassination news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

03 Mar 2026 07:25 am

Published on:

03 Mar 2026 07:18 am

Hindi News / World / सऊदी अरब में ईरान ने बरपाया कहर, ड्रोन से हमला कर अमेरिकी दूतावास को किया ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, कहा- हमला तुरंत जरूरी था नहीं तो…

Benjamin Netanyahu statement on Iran attack, Israel Iran conflict latest news, Netanyahu Fox News interview,
विदेश

मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने के बाद ट्रंप का नया व्यापार प्लान, नए ट्रेड फ्रेमवर्क में भारत समेत कई देशों के साथ घोषणा

विदेश

ईरान-अमेरिका और इजरायल के भीषण युद्ध में दो बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक की मौत; सात गंभीर रूप से घायल

Middle East Tensions
विदेश

‘ईरान दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर है…’, भीषण जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन; डंके की चोट पर कही ये बड़ी बात

Donald Trump statement
विदेश

पाकिस्तानी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ गए थे जहर उगलने, देखते ही देखते लगे ‘गो-बैक’ के नारे

pakistan news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.