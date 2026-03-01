2 मार्च 2026,

सोमवार

विदेश

अबू धाबी से ‘रेस्क्यू मिशन’ शुरू! 3 घंटे में रवाना हुए 15 विमान; इंडिगो और लुफ्थांसा ने भी भरी उड़ान

संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा करते हुए इसे खतरनाक तनाव बताया और तेहरान स्थित अपने दूतावास को तत्काल बंद करने के साथ-साथ अपने राजदूत और राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाने की घोषणा की।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 02, 2026

flight

flight

ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों को हिला दिया है। सोमवार (2 मार्च 2026) को अबू धाबी, दुबई, दोहा, मनामा और कुवैत सिटी में जोरदार विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। ये हमले अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमलों (जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई) के तीसरे दिन जारी रहे। यूएई ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की, इसे "खतरनाक तनाव" और सार्वजनिक क्षेत्रों पर हमला बताया, और तेहरान स्थित अपना दूतावास तत्काल बंद कर दिया। यूएई के राजदूत और सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया।

यूएई की कड़ी कार्रवाई

यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले नागरिक इलाकों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और आवासीय क्षेत्रों पर हुए, जो राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। यूएई के रक्षा मंत्री और दुबई क्राउन प्रिंस ने कुवैत के रक्षा मंत्रालय से फोन पर बात की, दोनों ने समन्वय और निरंतर संपर्क पर जोर दिया। कई खाड़ी देशों ने ईरान के हमलों की संयुक्त निंदा की, खुद को बचाव का अधिकार बताया। हमलों में दुबई एयरपोर्ट, बुर्ज अल अरब होटल और अन्य जगहों पर आग लगी, कई घायल हुए।

भारत में उड़ानें प्रभावित

भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर रखते हुए अपडेट जारी किया। सोमवार को 357 उड़ानें रद्द की गईं, क्योंकि खाड़ी एयरस्पेस बंद है। मंत्रालय ने X पर कहा कि यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (PACR) के जरिए 559 शिकायतों का समाधान किया गया। यात्रियों को एयरलाइंस के आधिकारिक चैनलों से जानकारी लेने और PACR हेल्पलाइन (011-24604283 / 011-24632987) पर संपर्क करने की सलाह दी गई।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की घोषणा

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 3 मार्च से मस्कट से उड़ानें फिर शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली, कोच्चि, कोझिकोड, मंगलुरु, मुंबई और तिरुचिरापल्ली के लिए सेवाएं बहाल होंगी। पहली उड़ान मस्कट से तिरुचिरापल्ली स्थानीय समय 10:25 बजे रवाना होगी। हालांकि, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई के लिए उड़ानें भारतीय समय 3 मार्च रात 11:59 बजे तक निलंबित रहेंगी। एयरलाइन ने असुविधा के लिए खेद जताया।

अबू धाबी से निकासी

फ्लाइट रडार 24 के अनुसार, तीन घंटों में अबू धाबी से एतिहाद एयरवेज के 15 यात्री विमान रवाना हुए, संभवतः फंसे यात्रियों की निकासी के लिए। अन्य विमानों में एतिहाद कार्गो, इंडिगो और लुफ्थांसा शामिल थे। एतिहाद ने मंगलवार दोपहर 2 बजे (यूएई समय) तक उड़ानें निलंबित रखीं, विशेष उड़ानें चलाई जा रही हैं।

Khamenei Wife Mansoureh Khojasteh Death

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

