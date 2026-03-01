अबू धाबी से ‘रेस्क्यू मिशन’ शुरू! 3 घंटे में रवाना हुए 15 विमान; इंडिगो और लुफ्थांसा ने भी भरी उड़ान

ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों को हिला दिया है। सोमवार (2 मार्च 2026) को अबू धाबी, दुबई, दोहा, मनामा और कुवैत सिटी में जोरदार विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। ये हमले अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमलों (जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई) के तीसरे दिन जारी रहे। यूएई ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की, इसे "खतरनाक तनाव" और सार्वजनिक क्षेत्रों पर हमला बताया, और तेहरान स्थित अपना दूतावास तत्काल बंद कर दिया। यूएई के राजदूत और सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया।