एक ही हमले में उजड़ गया खामेनेई का पूरा परिवार, हमले में घायल पत्नी की भी मौत

Khamenei Wife Mansoureh Khojasteh Death: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी मंसूरेह खोजस्ते बागेरज़ादेह की मौत हो गई है। यह खबर ईरानी राज्य मीडिया और तसनीम न्यूज़ एजेंसी ने पुष्टि की है। मंसूरेह (79 वर्ष) कुछ दिनों पहले अमेरिका और इज़रायल के संयुक्त हवाई हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिसमें उनके पति खामेनेई की मौत हो गई थी। हमले के दौरान वे तेहरान में खामेनेई के आवास परिसर में मौजूद थीं। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। ईरानी मीडिया ने इसे 'शहादत' बताया है।