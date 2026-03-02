2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान को इस मुस्लिम देश ने दिया बड़ा झटका, मिलिट्री पर लगा प्रतिबंध, इजरायल को…

Geopolitics: लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। यह फैसला ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जबकि इजरायल के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक राहत है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 02, 2026

Hezbollah

हिज़बुल्लाह (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

Middle East: मिडिल ईस्ट की सियासत में सोमवार को एक ऐसा भूचाल आया है, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने देश में हिजबुल्लाह (Hezbollah armed forces) की सभी सैन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। इसे मिडिल ईस्ट (Middle East) में हाल के दशकों का सबसे साहसिक और खतरनाक राजनीतिक कदम माना जा रहा है। लंबे समय से लेबनान (Lebanon politics) के भीतर एक समानांतर सेना चला रहे हिजबुल्लाह के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सरकार के इस फैसले ने पूरे अरब जगत की राजनीति को गरमा दिया है।

ईरान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका (Iran proxy)

हिजबुल्लाह को हमेशा से ईरान का सबसे मजबूत और भरोसेमंद 'प्रॉक्सी' गुट माना जाता रहा है। ईरान इसी संगठन के जरिए लेबनान की राजनीति और मध्य पूर्व में अपना दबदबा कायम रखता आया है। हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा मुख्य रूप से तेहरान से ही मिलता है। अब जब लेबनान की आधिकारिक सरकार ने ही उसकी सैन्य शाखा पर ताला लगाने का फरमान सुना दिया है, तो इससे ईरान के क्षेत्रीय मंसूबों पर सीधा पानी फिर गया है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से ईरान का मध्य पूर्व में प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

इजरायल के लिए आई राहत की खबर

दूसरी तरफ, लेबनान का यह फैसला इजरायल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा जीत मानी जा रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दशकों से खूनी संघर्ष चलता आ रहा है। इजरायल की उत्तरी सीमा हमेशा हिजबुल्लाह के रॉकेटों के साये में रहती थी। अब जब लेबनान की सरकार ने खुद हिजबुल्लाह की सेना को अवैध घोषित कर दिया है, तो इजरायल पर से एक बहुत बड़ा सैन्य दबाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि, इजरायली सेना इस फैसले के बाद भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हिजबुल्लाह पलटवार कर सकता है।

प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने क्यों लिया यह फैसला ?

लेबनान पिछले कई सालों से भयंकर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम देश की सत्ता को वापस एक धागे में पिरोने और सरकारी सेना (Lebanese Armed Forces) का एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक देश के भीतर दूसरी सेना (हिजबुल्लाह) का होना लेबनान के विकास और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश को अंतरराष्ट्रीय बेलआउट पैकेज और समर्थन तभी मिल सकता है, जब देश में हथियारों पर सिर्फ चुनी हुई सरकार का नियंत्रण हो।

इस मामले में अब आगे क्या होगा ?

यह फैसला जितना बड़ा है, इसके परिणाम उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ एक सैन्य गुट नहीं है, बल्कि लेबनान की संसद में उसकी मजबूत राजनीतिक पकड़ भी है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि हिजबुल्लाह इस फैसले को मानने से इनकार कर दे। अगर हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से मना किया, तो लेबनान एक बार फिर से भयानक गृहयुद्ध (Civil War) की आग में झुलस सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब हिजबुल्लाह चीफ के अगले कदम और ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। इस फैसले पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे 'पश्चिमी देशों और इजरायल की साजिश' करार दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने लेबनान सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए एक जरूरी कदम बताया है।

बेरूत में भारी संख्या में सरकारी सेना तैनात

इस बड़े ऐलान के तुरंत बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में भारी संख्या में सरकारी सेना तैनात कर दी गई है। हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में तनाव चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने लेबनान में शांति बनाए रखने की अपील की है और हालात बिगड़ने की स्थिति में आपातकालीन बैठक बुलाने की तैयारी कर ली है। इस फैसले का एक बड़ा साइड एंगल लेबनान की जर्जर अर्थव्यवस्था है। अमेरिका और फ्रांस लंबे समय से लेबनान पर दबाव बना रहे थे कि वह हिजबुल्लाह पर लगाम लगाए, तभी उसे आईएमएफ (IMF) से आर्थिक मदद मिलेगी। यह प्रतिबंध कहीं न कहीं विदेशी आर्थिक मदद पाने की मजबूरी और लेबनान को दिवालिया होने से बचाने की आखिरी कोशिश भी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

02 Mar 2026 06:08 pm

Hindi News / World / ईरान को इस मुस्लिम देश ने दिया बड़ा झटका, मिलिट्री पर लगा प्रतिबंध, इजरायल को…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान का सबसे बड़ा दावा: 560 अमेरिकी सैनिक ढेर!

US-Israel Iran war
विदेश

क्या फेल हो जाएगा ‘पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौता’? ईरान के हमले के बाद शहबाज शरीफ के सामने खड़ा हुआ सबसे बड़ा संकट

Shehbaz Sharif
विदेश

ओमान में तेल टैंकर पर हमला, भारतीय की मौत

Iran attacks oil tanker near Oman
विदेश

‘सिर्फ 60 सेकंड और सब खत्म!’: खामेनेई के ‘डेथ वारंट’ की पूरी इनसाइड स्टोरी

Ali Khamenei
विदेश

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी, ईरानी IRGC का बड़ा हमला

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.