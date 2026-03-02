ईरान को इस मुस्लिम देश ने दिया बड़ा झटका, मिलिट्री पर लगा प्रतिबंध, इजरायल को…

यह फैसला जितना बड़ा है, इसके परिणाम उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ एक सैन्य गुट नहीं है, बल्कि लेबनान की संसद में उसकी मजबूत राजनीतिक पकड़ भी है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि हिजबुल्लाह इस फैसले को मानने से इनकार कर दे। अगर हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से मना किया, तो लेबनान एक बार फिर से भयानक गृहयुद्ध (Civil War) की आग में झुलस सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब हिजबुल्लाह चीफ के अगले कदम और ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। इस फैसले पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे 'पश्चिमी देशों और इजरायल की साजिश' करार दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने लेबनान सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए एक जरूरी कदम बताया है।