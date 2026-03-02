ईरान ने खाड़ी देशों पर शुरू किए नए हमले, अमेरिकी दूतावासों ने जारी किया ‘डेथ वारंट’ अलर्ट

ईरान के इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली लक्ष्यों पर ताजा हमले किए हैं। ध्यान रहे कि खाड़ी देशों में कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने कुवैत के ऊपर मिसाइल और यूएवी (ड्रोन) हमलों की लगातार धमकी दी है। अबू धाबी में विस्फोटों के बाद धुआं उठता हुआ देखा गया, जबकि दुबई और दोहा में भी बड़े धमाके सुनाई दिए। कतर एयरवेज ने कतर के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दीं, जबकि अकासा एयर ने अबू धाबी, दोहा, जेद्दा, कुवैत और रियाद के लिए 3 मार्च की सभी उड़ानें रद्द कर दीं।