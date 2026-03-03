3 मार्च 2026,

मंगलवार

विदेश

‘शपथ के 48 घंटे बाद ही खात्मा!’ ईरान के नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद इजरायली हमले में ढेर, तेहरान में हड़कंप

मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान को अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक झटका लगा है। अयातुल्ला खामेनेई की मौत के शोक के बीच, उनके द्वारा नियुक्त किए गए नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद एब्न अल-रज़ा भी इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 03, 2026

Seyed Majid Ebn Al-Reza Eliminated

ईरान के नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद

New Iran Defense Minister Killed: ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच एक बड़ा झटका! इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद अब अल-रेज़ा (या माजिद इब्न अल-रेज़ा) को इजरायली हमले में मार गिराया गया है। खबर के मुताबिक, उन्होंने शपथ ग्रहण के महज 24-48 घंटे बाद ही अपनी जान गंवा दी। यह घटना अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के चौथे दिन हुई, जिसमें ईरान के कई शीर्ष नेता पहले ही ढेर हो चुके हैं।

नियुक्ति और तुरंत मौत

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह और आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद पाकपुर सहित कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने तुरंत रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल सैयद माजिद अब अल-रेज़ा को कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया। लेकिन नियुक्ति के एक-दो दिन के भीतर ही इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल ने उन्हें निशाना बनाकर हमला किया और मार गिराया। हमला तेहरान में हुआ माना जा रहा है, जहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है।

अब तक 787 से ज्यादा लोगों की मौत

शनिवार से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कमांड सेंटर निशाने पर रहे। ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अब तक 787 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 176 बच्चे शामिल हैं। इजरायल का कहना है कि हमले ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने तक जारी रहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने स्पष्ट किया कि ईरान पर भारी बमबारी जारी रहेगी।

तेहरान में मचा हड़कंप

तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए, लेकिन इजरायल ने दावा किया कि कई वरिष्ठ अधिकारी 'एलिमिनेट' हो चुके हैं। नए रक्षा मंत्री की मौत ईरान के रक्षा तंत्र को और कमजोर कर रही है। ईरान अलग-थलग पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कई मुस्लिम देशों ने खुलकर साथ नहीं दिया। इजरायल का लक्ष्य अब ईरान में रिजीम चेंज लगता है, जहां नेतृत्व को कमजोर कर आंतरिक विद्रोह को बढ़ावा दिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

