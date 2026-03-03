सऊदी अरब में अलर्ट! भारतीय दूतावास ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी, जानें क्या भारत लौटने की है सलाह?

indian-embassy-riyadh
Emergency Helpline Numbers Saudi Arabia Indians: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच भारत के दूतावास रियाद ने 3 मार्च 2026 को भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। ईरान-इजराइल-यूएस संघर्ष के विस्तार के कारण सऊदी अरब सहित पूरे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति जटिल हो गई है। दूतावास ने सभी भारतीयों से सतर्क रहने, स्थानीय सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और स्थानीय अधिकारियों तथा दूतावास की सलाहों का अनुपालन करने का आग्रह किया है।
हाल के दिनों में यूएस-इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रियाद में यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे हवाई क्षेत्र बंद हो गए और उड़ानें प्रभावित हुईं। कई एयरलाइंस ने सऊदी अरब से उड़ानें रद्द या स्थगित की हैं। भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि रियाद और जेद्दा में दूतावास तथा वीएफएस सेवाएं सामान्य रूप से कार्यरत हैं और आवश्यक अपडेट जारी किए जाएंगे।
भारतीय नागरिकों को भारत लौटने की इच्छा होने पर उपलब्ध उड़ानों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इंडिगो, एयर इंडिया आदि ने जेद्दा से विशेष उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है, लेकिन हवाई क्षेत्र की स्थिति के आधार पर। यात्रा से पहले उपलब्धता जांचें।
दूतावास रियाद के 24x7 हेल्पलाइन:
00-966-11-4884697
00-966-542126748 (केवल व्हाट्सएप)
800 247 1234 (टोल-फ्री)
ईमेल: cw.riyadha@mea.gov.in
कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, जेद्दा के संपर्क:
व्हाट्सएप: +966 536209704
लैंडलाइन: 00 966 126648660 / 00 966 12 2614093
मोबाइल: +966 556122301
टोल-फ्री: 800 244 0003
ईमेल: conscw.jeddah@mea.gov.in, vclab.jeddah@mea.gov.in
दूतावास ने अनावश्यक यात्रा टालने, भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहने और स्थानीय समाचारों पर नजर रखने की अपील की है। केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और आवश्यकता पड़ने पर निकासी की व्यवस्था करेगी। यह सलाह क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर सतर्कता बरतने का संदेश है, ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें।
