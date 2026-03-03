3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सऊदी अरब में अलर्ट! भारतीय दूतावास ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी, जानें क्या भारत लौटने की है सलाह?

मिडिल ईस्ट में ईरान के मिसाइल हमलों और बढ़ते तनाव के बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने 3 मार्च 2026 को सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 03, 2026

indian-embassy-riyadh

indian-embassy-riyadh

Emergency Helpline Numbers Saudi Arabia Indians: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच भारत के दूतावास रियाद ने 3 मार्च 2026 को भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। ईरान-इजराइल-यूएस संघर्ष के विस्तार के कारण सऊदी अरब सहित पूरे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति जटिल हो गई है। दूतावास ने सभी भारतीयों से सतर्क रहने, स्थानीय सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और स्थानीय अधिकारियों तथा दूतावास की सलाहों का अनुपालन करने का आग्रह किया है।

सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले

हाल के दिनों में यूएस-इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रियाद में यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे हवाई क्षेत्र बंद हो गए और उड़ानें प्रभावित हुईं। कई एयरलाइंस ने सऊदी अरब से उड़ानें रद्द या स्थगित की हैं। भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि रियाद और जेद्दा में दूतावास तथा वीएफएस सेवाएं सामान्य रूप से कार्यरत हैं और आवश्यक अपडेट जारी किए जाएंगे।

इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ाने शुरू

भारतीय नागरिकों को भारत लौटने की इच्छा होने पर उपलब्ध उड़ानों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इंडिगो, एयर इंडिया आदि ने जेद्दा से विशेष उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है, लेकिन हवाई क्षेत्र की स्थिति के आधार पर। यात्रा से पहले उपलब्धता जांचें।

आपातकालीन संपर्क नंबर

दूतावास रियाद के 24x7 हेल्पलाइन:
00-966-11-4884697
00-966-542126748 (केवल व्हाट्सएप)
800 247 1234 (टोल-फ्री)
ईमेल: cw.riyadha@mea.gov.in

कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, जेद्दा के संपर्क:
व्हाट्सएप: +966 536209704
लैंडलाइन: 00 966 126648660 / 00 966 12 2614093
मोबाइल: +966 556122301
टोल-फ्री: 800 244 0003
ईमेल: conscw.jeddah@mea.gov.in, vclab.jeddah@mea.gov.in

भारतीय नागरिकों के लिए सलाह

दूतावास ने अनावश्यक यात्रा टालने, भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहने और स्थानीय समाचारों पर नजर रखने की अपील की है। केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और आवश्यकता पड़ने पर निकासी की व्यवस्था करेगी। यह सलाह क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर सतर्कता बरतने का संदेश है, ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें।

ये भी पढ़ें

Israel Iran War: अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या है लक्ष्य, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर किया खुलासा
विदेश
US Ends Ukraine War Funding

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

03 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / World / सऊदी अरब में अलर्ट! भारतीय दूतावास ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी, जानें क्या भारत लौटने की है सलाह?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

महायुद्ध का खौफनाक सच और खर्च!

US-Iran War Defense Budget
कारोबार

मिडिल ईस्ट में जंग: 3 भारतीयों की मौत

Rescue operation near a cargo ship.
विदेश

Israel Iran War: अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या है लक्ष्य, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर किया खुलासा

US Ends Ukraine War Funding
विदेश

बिल क्लिंटन की 'हॉट टब' तस्वीर का सच

Epstein Files Bill Clinton (1)
विदेश

Iran–Israel war: जंग के बीच ईरान में आया जबरदस्त भूकंप

Iran Israel War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.