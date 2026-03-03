सऊदी अरब में अलर्ट! भारतीय दूतावास ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी, जानें क्या भारत लौटने की है सलाह?

हाल के दिनों में यूएस-इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रियाद में यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे हवाई क्षेत्र बंद हो गए और उड़ानें प्रभावित हुईं। कई एयरलाइंस ने सऊदी अरब से उड़ानें रद्द या स्थगित की हैं। भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि रियाद और जेद्दा में दूतावास तथा वीएफएस सेवाएं सामान्य रूप से कार्यरत हैं और आवश्यक अपडेट जारी किए जाएंगे।