‘हमारे पास है असीमित गोला-बारूद’, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी

Donald Trump Iran war statement: ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका के पास मध्यम और उससे ऊंचे स्तर के हथियारों का भंडार पहले से ज्यादा और बेहतर स्थिति में है। उन्हें बताया गया है कि इन हथियारों की सप्लाई लगभग असीमित है। उन्होंने कहा कि इन हथियारों के सहारे युद्ध लंबे समय तक और सफलतापूर्वक लड़े जा सकते हैं।