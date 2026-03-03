3 मार्च 2026,

मंगलवार

विदेश

‘हमारे पास है असीमित गोला-बारूद’, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी

Donald Trump Iran war statement: अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे पास अभी हथियारों की अच्छी सप्लाई है, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां हमें होना चाहिए।

भारत

image

Ashib Khan

Mar 03, 2026

Donald Trump Iran war statement, Trump Truth Social post, US weapons stockpile warning,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी (Photo-IANS)

Donald Trump Iran war statement: ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका के पास मध्यम और उससे ऊंचे स्तर के हथियारों का भंडार पहले से ज्यादा और बेहतर स्थिति में है। उन्हें बताया गया है कि इन हथियारों की सप्लाई लगभग असीमित है। उन्होंने कहा कि इन हथियारों के सहारे युद्ध लंबे समय तक और सफलतापूर्वक लड़े जा सकते हैं।

हथियारों की अच्छी सप्लाई – ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे पास अभी हथियारों की अच्छी सप्लाई है, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां हमें होना चाहिए। बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले हथियार दूसरे देशों में रखे हुए हैं। बाइडेन ने अपना ज़्यादातर समय और अमेरिका का बहुत सारा पैसा यूक्रेन को दे दिया। 

‘सेना को किया मजबूत’

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार और मदद दी, लेकिन उन हथियारों की भरपाई नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में सेना को मजबूत किया था और अब भी उसे मजबूत बना रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका के पास पर्याप्त सैन्य भंडार है और वह बड़ी जीत के लिए तैयार है।

अमेरिकी एयरबेस पर किया हमला

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उसने मंगलवार सुबह बहरीन के शेख ईसा इलाके में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। IRGC के अनुसार, इस हमले में एयरबेस की मुख्य कमांड और मुख्यालय इमारत को नष्ट कर दिया गया और ईंधन टैंकों में आग लगा दी गई। हालांकि, इस दावे पर बहरीन की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

विदेश मंत्री ने क्या कहा?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के ईरान पर हमले संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अराघची ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा कि रुबियो ने वही स्वीकार किया है, जो हम पहले से जानते थे: अमेरिका ने इजरायल की ओर से अपनी पसंद की जंग में प्रवेश किया है। 

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी और ईरानी दोनों लोगों का खून बहने की जिम्मेदारी ‘इजरायल फर्स्टर्स’ पर है। अमेरिकी जनता इससे बेहतर की हकदार है और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए।

ईरान के साथ कब तक चलेगा युद्ध? जानें अमेरिका और इजरायल ने क्या-क्या कहा
विदेश
image

Hindi News / World / 'हमारे पास है असीमित गोला-बारूद', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी

विदेश

Iran Israel Conflict Latest Updates

Iran–Israel war: जंग के बीच ईरान में आया जबरदस्त भूकंप

Iran Israel War
विदेश

खामेनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का बड़ा खुलासा, तेहरान के ट्रैफिक कैमरे कई साल से थे हैक

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

ईरान के साथ कब तक चलेगा युद्ध? जानें अमेरिका और इजरायल ने क्या-क्या कहा

विदेश

ईरान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, कहा- हमला तुरंत जरूरी था नहीं तो…

Benjamin Netanyahu statement on Iran attack, Israel Iran conflict latest news, Netanyahu Fox News interview,
विदेश

मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने के बाद ट्रंप का नया व्यापार प्लान, नए ट्रेड फ्रेमवर्क में भारत समेत कई देशों के साथ घोषणा

विदेश
