Epstein Files: ब्रुनेई, हॉट टब और ‘वो’ ख़तरनाक तस्वीर… बिल क्लिंटन ने खोला वायरल फोटो का सनसनीख़ेज राज़

Jeffrey Epstein: अमेरिका के न्यायिक विभाग की ओर से सार्वजनिक हुई 'जेफ्री एपस्टीन फाइल्स' (Jeffrey Epstein Files) ने अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। पॉला जोन्स और मोनिका लेविंस्की प्रकरण के बाद इन दस्तावेज में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन (Bill Clinton )की कुछ ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। सबसे ज्यादा चर्चा एक 'हॉट टब' (Hot Tub) वाली तस्वीर की हो रही है, जिसमें क्लिंटन एक अज्ञात महिला के साथ नजर आ रहे हैं। अब अमेरिकी संसद की एक समिति के सामने बिल क्लिंटन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस वायरल तस्वीर की पूरी कहानी बताई है।