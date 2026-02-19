Epstein Scandal: जन्मदिन पर सलाखों के पीछे पहुंचे पूर्व प्रिंस, एपस्टीन फाइल्स ने बुरी तरह फंसाया, पढ़ें पूरा मामला

Thames Valley Police : ब्रिटेन के शाही परिवार (British Royal Family) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुख्यात जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) कांड से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू (Prince Andrew Arrested) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टेम्स वैली पुलिस ने 'सार्वजनिक पद के दुरुपयोग' (Misconduct in public office) के गंभीर संदेह में उन्हें नॉरफोक के सैंड्रिंघम एस्टेट से हिरासत में लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज ही एंड्रयू का 66वां जन्मदिन है और इसी दिन उन्हें यह बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है। पुलिस ने एक विस्तृत और गहन जांच (Thorough assessment) के बाद यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला उस वक्त का है जब एंड्रयू ब्रिटेन के व्यापार दूत (Trade Envoy) के रूप में काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का भारी दुरुपयोग करते हुए दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ कई बेहद गोपनीय और संवेदनशील डिटेल्स शेयर की थीं। फिलहाल पुलिस की कई टीमें बर्कशायर (Berkshire) और नॉरफोक (Norfolk) स्थित कई ठिकानों पर सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही हैं। इस गिरफ्तारी ने ब्रितानी राजशाही की साख को एक अभूतपूर्व झटका दिया है। शाही परिवार ने एंड्रयू से पूरी तरह दूरी बनाते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर केवल 'मिस्टर माउंटबेटन-विंडसर' कहना शुरू कर दिया है।