एपस्टीन फाइल्स में नाम आने से दुनिया भर में बवाल जारी, ब्रिटिश प्रिंस को राजसी निवास से निकाला गया बाहर

इसके पूर्व बकिंघम पैलेस ने कहा था कि यह कदम 2026 की शुरुआत में उठाया जाएगा, लेकिन जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलों के हालिया खुलासे के बाद उत्पन्न हुए विवाद ने उनकी निकासी को गति दे दी है। उन्हें गोपनीय रूप से सैंड्रिंघम ले जाया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व एंड्रयू से उनकी सैन्य उपाधियां वापस ले ली गई थीं और उन्होंने सार्वजनिक कर्तव्यों से किनारा कर लिया था।