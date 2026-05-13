Amul Milk Price Hike: महंगाई का एक और झटका, अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, कल से लागू होगा नया रेट

कंपनी ने इस बढ़ोतरी के पीछे उत्पादन लागत और ऑपरेशनल खर्चों में हुए भारी उछाल को जिम्मेदार ठहराया है।GCMMF ने अपने आधिकारिक प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कहा यह मूल्य वृद्धि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में हुई बढ़ोतरी के कारण की जा रही है। इस साल पशु आहार, दूध की पैकेजिंग की लागत में काफी वृद्धि हुई है। कंपनी का कहना है कि पशु चारे (Cattle Feed) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दूध की पैकेजिंग वाली फिल्म और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते कीमतों में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था।