IMD Extreme Temperature Alert: 6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी

IMD Heatwave Alert: देशभर में बीते कुछ दिनों से गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान की वजह से आम लोगों के साथ जानवरों का भी बुरा हाल हो रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले सात दिनों (13 से 19 मई) के लिए उत्तर और मध्य भारत में तेज गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ कई राज्यों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में 13 से 17 मई तक गंभीर स्थिति रहने की संभावना है।