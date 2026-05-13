केरल में CM के बाद विपक्ष की कुर्सी के लिए भी खुला विद्रोह, अब CPI-CPI (M) के अंदर शुरू हुआ नया बवाल

केरल में अभी तक कांग्रेस के भीतर सीएम पद को लेकर अंदरूनी तकरार देखने को मिली थी, लेकिन अब वहां विपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा? इसको लेकर भी नया बवाल शुरू हो गए है। केरल विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) में दरार साफ नजर आने लगी है।