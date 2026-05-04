10 साल बाद सत्ता में कांग्रेस गठबंधन: केरल में LDF के 13 मंत्री हारे, बहुमत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

वी. डी. सतीशन ने चुनाव से पहले दावा किया था कि इस बार LDF के कई मंत्री चुनाव हारेंगे। अब नतीजों में यह बात काफी हद तक सच साबित होती दिख रही है क्योंकि करीब 13 मंत्री अपनी सीटें गंवा चुके हैं। इनमें CPI(M) के वीना जॉर्ज, वी.एन. वासावन, आर. बिंदु, एम.बी. राजेश, ओ.आर. केलू, वी. शिवनकुट्टी और पी. राजीव शामिल हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों के जे. चिंचुरानी, कडनपल्ली रामचंद्रन, रोशी ऑगस्टीन, के.बी. गणेश कुमार, ए.के. ससींद्रन और वी. अब्दुर्रहमान भी हार गए। सतीशन ने इसे जनता के भरोसे और UDF की विश्वसनीयता का परिणाम बताया है।

