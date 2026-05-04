बंगाल में प्रचंड जीत के बाद BJP मुख्यालय से पीएम मोदी का संबोधन, नितिन नवीन की तारीफ में क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा- 2013 में, जब भाजपा ने मुझे अपना पीएम उम्मीदवार बनाया और जब मैं अपना नामांकन दाखिल करने काशी गया और पत्रकारों से घिरा हुआ था, तो मेरे दिल से स्वाभाविक रूप से एक आवाज निकली। मैंने कहा- मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, न ही मुझे किसी ने भेजा है। मां गंगा ने मुझे बुलाया है'। गंगा के साथ-साथ, हमें ब्रह्मपुत्र का भी आशीर्वाद मिला है। मां कामाख्या ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा और एनडीए पर अपना भरोसा जताया है, यह एक 'हैट-ट्रिक' है।