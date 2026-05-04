बंगाल में ममता का ‘खेला’ खत्म ? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दावा-TMC का AAP जैसा होगा हश्र!

विश्लेषकों का मानना है कि निशिकांत दुबे का यह बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि टीएमसी के गिरते जनाधार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। यदि ये रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं, तो बंगाल की राजनीति एक बड़े 'जेनरेशनल शिफ्ट' की ओर बढ़ सकती है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद टीएमसी खेमे में खामोशी है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर #BengalVictory और #TMCFinished ट्रेंड कर रहा है।