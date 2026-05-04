West Bengal Elections: बीजेपी की बढ़त के बाद कोलकाता से दिल्ली तक जश्न, ‘मोदी मॉडल’ पर मुहर

स्थानीय समर्थकों का कहना है कि यह नतीजे लंबे इंतजार के बाद आए हैं। मिथु गांगुली ने कहा कि करीब 15 साल बाद ऐसा मौका मिला है और अब राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। अपर्णा चक्रवर्ती का कहना है कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के विकास पर खास ध्यान देगी। वहीं नंदलाल यादव ने पुरानी सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग कमजोर हुए हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के मौके बनेंगे। समर्थकों का मानना है कि जनता ने साफ संदेश दे दिया है और बदलाव के लिए वोट किया है।