West Bengal Elections: बीजेपी की बढ़त के बाद कोलकाता से दिल्ली तक जश्न, ‘मोदी मॉडल’ पर मुहर

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West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में शुरुआती चुनावी रुझानों ने माहौल गरमा दिया है। काफी समय से यहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। इन रुझानों में बीजेपी की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, जिससे पूरे देश का ध्यान बंगाल पर आ गया है। पार्टी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर देख रही है।
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट साथियों के साथ जश्न मनाया। वहां जालमुड़ी और रसगुल्ला बांटे गए। उन्होंने कहा कि ये नतीजे खास हैं और ये दिखाते हैं कि लोगों को केंद्र सरकार के काम पर भरोसा है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन मॉडल जीत गया है।
कोलकाता और आसपास के इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। जगह-जगह जालमुड़ी और कमला भोग बांटे जा रहे हैं और लोग बंगाली गानों पर नाचते दिख रहे हैं। पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर नेता नारायण चट्टोपाध्याय ने समर्थकों के साथ मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। उनका कहना है कि माहौल किसी त्योहार जैसा है और यह बदलाव की शुरुआत है। कई जगह “जय श्री राम” के नारे भी सुनाई दिए। एक कार्यकर्ता ने कहा कि यह जीत खासकर महिलाओं के लिए अहम है, क्योंकि इससे सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद बढ़ी है।
स्थानीय समर्थकों का कहना है कि यह नतीजे लंबे इंतजार के बाद आए हैं। मिथु गांगुली ने कहा कि करीब 15 साल बाद ऐसा मौका मिला है और अब राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। अपर्णा चक्रवर्ती का कहना है कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के विकास पर खास ध्यान देगी। वहीं नंदलाल यादव ने पुरानी सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग कमजोर हुए हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के मौके बनेंगे। समर्थकों का मानना है कि जनता ने साफ संदेश दे दिया है और बदलाव के लिए वोट किया है।
कोलकाता के अलावा दुर्गापुर, रानाघाट साउथ और हावड़ा के शिवपुर में भी जश्न देखने को मिला। खासकर महिला कार्यकर्ताओं ने बंगाली गानों पर डांस कर अपनी खुशी जाहिर की। बीजेपी की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने कहा कि पार्टी को पहले से भरोसा था कि इस बार बदलाव होगा। उन्होंने 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि यह जीत उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने संघर्ष किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने अब जवाब दे दिया है और राज्य नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
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