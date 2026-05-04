बंगाल में टीएमसी बुरी तरह पिछड़ी, ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे ‘जय श्री राम’ के नारे

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। हालांकि अब सभी राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम (Assembly Election Results) की स्थिति अब लगभग साफ हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। रुझानों के साथ ही चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े आने भी शुरू हो गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं में भी जश्न का माहौल है।