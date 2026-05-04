बंगाल में BJP ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, TMC नेताओं के घरों के बाहर ना करें नारेबाजी

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणम में भारतीय जनता पार्टी में नया कीर्तिमान रच दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का उखाड़ फेका है। रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे है। इसी बीच बीजेपी ने अपने कार्यकताओं के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को कड़ी हिदायत दी है कि टीएमसी नेताओं के घरों के बाहर नारेबाजी या प्रदर्शन न करें। यह निर्देश राजनीतिक तनाव को कम करने और विरोध प्रदर्शनों को अनुशासित रखने के उद्देश्य से दिया गया है।