Bengal Election Result: ‘बीजेपी नहीं जीती तो चुनाव आयोग पर भरोसा खत्म’, मतगणना के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा निशाना

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (सोर्स-IANS)
Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की तस्वीर साफ होने ही वाली है। यहां 294 में से 293 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबकी नजर चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है कि आखिर कौनसी पार्टी बाजी मारेगी। वहीं कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुल पाया है और वह शून्य पर बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया X पर एक विवादित पोस्ट डाली है। आपको बता दें कि आज देश में पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में वोटों की गिनती चल रही है।
कन्हैया कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल नहीं कर पाती है, तो उनका भरोसा चुनाव आयोग से उठ जाएगा। मतगणना के बीच ऐसे पोस्ट से सियासी पारा और गर्म हो गया है। चुनावी प्रकिया के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पश्चिम बंगाल में जारी वोटों की गिनती में अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और करीब 173 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पीछे छूटती दिखाई दे रही है और लगभग 92 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के कई मंत्री भी इस बार संघर्ष करते दिख रहे हैं। सरकार के 34 मंत्रियों में से 13 अपने अपने क्षेत्रों में पीछे चल रहे हैं, जिससे टीएमसी के लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है।
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