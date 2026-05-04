Bengal Election Result: ‘बीजेपी नहीं जीती तो चुनाव आयोग पर भरोसा खत्म’, मतगणना के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा निशाना

Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की तस्वीर साफ होने ही वाली है। यहां 294 में से 293 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबकी नजर चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है कि आखिर कौनसी पार्टी बाजी मारेगी। वहीं कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुल पाया है और वह शून्य पर बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया X पर एक विवादित पोस्ट डाली है। आपको बता दें कि आज देश में पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में वोटों की गिनती चल रही है।