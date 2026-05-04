Bengal Election 2026: शुरुआती रुझानों के बाद कोलकाता में टीएमसी ऑफिस के बाहर पसरा सन्नाटा

Bengal Election 2026: आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी टीएमसी सेे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत आज देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में सबकी नजर चुनाव के परिणाम पर बनी हुई है। इसी बीच कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस और बीजेपी के ऑफिस का माहैल सामने आया है, जो आपस में विपरीत है।