सुवेंदु अधिकारी ने कैसे खोदी ममता की कब्र, कहां से शुरू हुआ मनभेद? जानिए

1952 🔵 INC (150) 🔴 CPI (28) 🟠 KMPP (15) 🟤 AIFB (11) 34 238

1957 🔵 INC (152) 🔴 CPI (46) 💗 PSP (21) 🔵 AIFB (8) 25 252

1962 🔵 INC (157) 🔴 CPI (50) 🟤 AIFB (13) 🔵 RSP (9) 23 252

1967 🔵 INC (127) 🔴 CPI(M) (43) 🔵 BC (34) 🔴 CPI (16) 60 280

1969 🔴 CPI(M) (80) 🔵 INC (55) 🔵 BC (33) 🔴 CPI (30) 82 280

1971 🔴 CPI(M) (113) 🟢 INC(R) (105) 🔴 CPI (13) 🔵 SUCI (7) 56 280

1972 🟢 INC(R) (216) 🔴 CPI (35) 🔴 CPI(M) (14) 🔵 RSP (3) 26 280

1977 🔴 CPI(M) (178) 🔵 JP (29) 🔵 AIFB (25) 🟢 INC(R) (20) 42 294

1982 🔴 CPI(M) (174) 🟢 INC(I) (49) 🔵 AIFB (28) 🔵 RSP (19) 24 294

1987 🔴 CPI(M) (187) 🟢 INC(I) (40) 🔵 AIFB (26) 🔵 RSP (18) 23 294

1991 🔴 CPI(M) (182) 🔵 INC (43) 🔵 AIFB (29) 🔵 RSP (18) 22 294

1996 🔴 CPI(M) (153) 🔵 INC (82) 🔵 AIFB (21) 🔵 RSP (18) 20 294

2001 🔴 CPI(M) (143) 🟢 AITC (60) 🟢 INC (26) 🟤 AIFB (25) 40 294

2006 🔴 CPI(M) (176) 🟢 AITC (30) 🔵 AIFB (23) 🔵 INC (21) 44 294

2011 🟢 AITC (184) 🔵 INC (42) 🔴 CPI(M) (40) 🟤 AIFB (11) 17 294

2016 🔵 AITC (211) 🔵 INC (44) 🔴 CPI(M) (26) 🟠 BJP (3) 10 294

2021 🟢 AITC (215) 🟠 BJP (77) 🔵 ISF (1) 🟢 GJM (1) 0 294