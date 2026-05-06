थलापति विजय आज करेंगे राज्यपाल से मुलाकात, तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश

तमिलनाडु (Tamilnadu) विद्यानसभा चुनाव के परिणाम (Assembly Election Results) ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी टीवीके - तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK - Tamilaga Vettri Kazhagam) ने सभी को चौंकाते हुए 108 सीटों पर जीत हासिल की। विजय ने दो सीटों पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली (पूर्व) पर जीत हासिल की। हालांकि टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस (Congress) ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय दलों से भी टीवीके को समर्थन मिलने की उम्मीद है और टीवीके की सरकार बनना तय माना जा रहा है।