बंगाल हिंसा पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पुलिस-प्रशासन को मिला ‘फुल पावर’

इन घटनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बीजेपी ही रहना चाहिए, TMC जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लोगों ने TMC को नकार दिया है, इसलिए उनके जैसा आचरण न करें। हमें धैर्य रखना होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। रावण हमेशा रावण रहेगा, हम भगवान राम के अनुयायी हैं, हमें रावण नहीं बनना चाहिए।