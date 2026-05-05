असम में कांग्रेस तो बंगाल में ममता बनर्जी की मुसलमान प्रत्याशियों ने बचाई लाज, किस पार्टी के कितने जीते मुस्लिम उम्मीदवार

1 चोपड़ा (28) हमीदुल रहमान

2 गोलपोखर (30) एमडी गुलाम रब्बानी

3 चाकुलिया (31) आज़ाद मिन्हाजुल आरफिन

4 इटाहार (36) मोसराफ हुसैन

5 कुमारगंज (38) तोराफ हुसैन मंडल

6 हरिश्चंद्रपुर (46) एमडी मतीबुर रहमान

7 मालतीपुर (47) अब्दुर रहीम बॉक्सी

8 मोथाबाड़ी (52) इस्लाम एमडी नज्रुल

9 सुजापुर (53) सबीना यासमीन

10 समसेरगंज (56) मोहम्मद नूर आलम

11 रघुनाथगंज (59) अखरुज्जमान

12 लालगोला (61) अब्दुल अजीज डॉक्टर

13 भगवांगोला (62) रेयात हुसैन सरकार

14 भरतपुर (69) मुस्ताफिजुर रहमान (सुमन)

15 हरिहरपाड़ा (73) नियामत शेख

16 जलांगी (76) बाबर अली

17 पलाशीपाड़ा (79) रुकबानुर रहमान

18 कालिगंज (80) अलीफा अहमद

19 चापरा (82) जेबर शेख

20 बदुरिया (99) बुरहानुल मुकद्दिम (लिटन)

21 अमडांगा (102) मोहम्मद कासेम सिद्दीकी

22 देगंगा (120) अनीसुर रहमान

23 हरोआ (121) अब्दुल मतीन मुहम्मद

24 बशीरहाट उत्तर (125) एमडी तौसेफुर रहमान

25 कैनिंग पूर्व (139) एमडी बहारुल इस्लाम

26 मगराहाट पश्चिम (142) एमडी सामिम अहमद मोल्ला

27 कसबा (149) अहमद जावेद खान

28 मेटियाब्रुज (157) अब्दुल खालेक मोल्ला

29 कोलकाता पोर्ट (158) फिरहाद हाकिम

30 पांचला (175) गुलसन मुल्लिक

31 हंसन (292) फैयेजुल हक (काजल शेख)