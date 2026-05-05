राष्ट्रपति से मिलने के बाद पंजाब सीएम भगवंत मान की आई प्रतिक्रिया, कहा- हम कार्रवाई करेंगे

Punjab Political Crisis: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आम आदमी पार्टी के 7 राज्य सभा सांसदों के बीजेपी में विलय करने को लेकर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हमारे 10 में से 7 राज्य सभा सांसद एक साथ आकर ऐलान कर दें कि उन्होंने दूसरी पार्टी में विलय कर लिया है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते।