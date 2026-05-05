दिल्ली के मुखर्जी नगर में नाबालिग ने दोस्त की चाकू मारकर की हत्या, बहन पर टिप्पणी बनी वजह

Delhi Stabbing Case: दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। स्कूटी पर पीछे बैठे एक नाबालिग ने स्कूटी चला रहे अपने दोस्त पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार जिस पर हमला हुआ उसका नाम अमान है। हमला इतना अचानक था कि अमान कुछ समझ पाता, उससे पहले नाबालिग ने अमान पर कई बार चाकू से वार कर दिया। घायल हालत में उसने स्कूटी रोकी, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकला। उसके बाद अमान सड़क किनारे काफी देर तक मदद का इंतजार करते हुए तड़पता रहा।