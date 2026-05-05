रसोई से विधानसभा तक: 2500 रुपये कमाने वाली घरेलू कामगार कलिता माझी बनी विधायक

चंदना बाउरी पश्चिम बंगाल चुनाव की एक और प्रेरणादायक कहानी हैं। गहरी जमीनी जुड़ाव और संघर्षपूर्ण जीवन से उभरी चंदना, कलिता माझी की तरह ही आम महिला की ताकत का प्रतीक बन गई हैं।मजदूर और गृहिणी के रूप में अपना पूरा जीवन बिताने वाली चंदना बाउरी इस बार सल्तोरा विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। 20121 में भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर वे विधायक बनी थीं और इस बार जनता ने उन्हें फिर से भरोसा जताया। उनके पति दिहाड़ी मजदूर थे। चंदना खुद भी उनके साथ मजदूरी का काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद घर का खर्चा महज ₹400 से चलता था।