अब क्या करेंगे पप्पू यादव? वायरल हुआ पुराना कमिटमेंट, बंगाल में बीजेपी की जीत पर किया था ये ऐलान

पप्पू यादव ने भाजपा पर हमला तेज करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए दुनिया की सारी ताकत लगा देना लोकतंत्र का चीरहरण है और यह संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने हार को स्वीकार करने की लोकतांत्रिक परंपरा का जिक्र तो किया, लेकिन साथ ही विपक्ष को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बंगाल के इन चुनाव परिणामों का गहराई से मूल्यांकन करना होगा, अन्यथा उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सांसद ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है जब सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर और हर राज्य में एक स्पष्ट नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा।