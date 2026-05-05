Inside Stroy: भवानीपुर में क्या हुआ ऐसा कि ममता बनर्जी हार गईं? अंदर की पूरी कहानी

भवानीपुर में ममता को हराने में बीजेपी की रणनीति भी निर्णायक रही है। पार्टी ने भवानीपुर को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाते हुए अपने सबसे बड़े दिग्गज नेता और 2021 में ममता को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा। बीजेपी ने बंगाल में दिल्ली वाली रणनीति अपनाई। बीजेपी का मानना था कि सुवेंदु अधिकारी को यदि ममता के सामने उतारा जाए तो वह सीमित हो जाएगी और अन्य टीएमसी प्रत्याशियों पर उनका प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही बूथ स्तर पर मजबूत मैनेजमेंट, गैर-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और उम्मीदवार की छवि का पूरा फायदा उठाया।