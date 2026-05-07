MEA का सख्त रुख: जब तक नहीं थमेगा आतंक, तब तक सिंधु जल संधि रहेगी सस्पेंड

सिंधु जल संधि के स्थगित होने के मुद्दे पर जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के जवाब में सिंधु जल संधि स्थगित की गई है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागना होगा। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है और यह द्विपक्षीय जल-बंटवारे की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। एक साल बीत जाने के बाद भी भारत ने अपने बांधों को बंद रखा हुआ है। सिंधु जल संधि के निलंबन के एक साल बाद भी रामबन जिले में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के सभी द्वार बंद हैं।