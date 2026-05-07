सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद

इस बीच, राज्य पुलिस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि मोटर वाहन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त मोटरसाइकिल बिवास भट्टाचार्य के नाम पर रजिस्टर्ड थी। विभाग के रिकॉर्ड में उसका पता पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र, बर्नपुर में स्थित एक फैक्ट्री क्वार्टर के रूप में दर्ज था। हालांकि, जांच करने पर पुलिस को पता चला कि बर्नपुर के उस पते पर बिवास भट्टाचार्य नाम का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं रहा था। उस पते पर रहने वाला व्यक्ति धर्मवीर कुमार है। जांच से यह भी पता चला कि न तो कुमार के पास कभी कोई मोटरसाइकिल थी और न ही वह बिवास भट्टाचार्य नाम के किसी व्यक्ति को जानता था।