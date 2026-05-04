Bengal Election Result 2026: बंगाल में जीत के बाद भी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगी बीजेपी, जानें इसके पीछे की वजह

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि उभरते रुझानों को देखते हुए एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उनके सुशासन के प्रति समर्पण के कारण ‘विकसित भारत’ का जो सपना है, उस पर पूरे देश का अटूट विश्वास है। यह कहना गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में राजनीति का एक नया दौर देखने को मिल रहा है, जिसे ‘प्रो-इंकंबेंसी’ कहा जा सकता है। यह ऐसी राजनीति है जिसमें सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती है और भविष्य के लिए स्पष्ट रोडमैप भी देती है।