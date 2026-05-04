Assembly Result 2026: मतगणना के बीच BJP के लिए इन दो राज्यों से आई बुरी खबर, एक राज्य में महज 2 सीटों पर आगे

Assembly Election Trends: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी से बीजेपी के लिए रुझानों में खुशखबरी है, लेकिन असम और तमिलनाडु से बुरी खबर है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों राज्यों में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला था तो वहीं तमिलनाडु में महज 4 सीटें ही जीत पाई थी।