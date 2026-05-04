Bengal Election Result 2026: बीजेपी को मिल रही बढ़त पर सुवेंदु अधिकारी का आया बयान, जानें क्या कहा

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी 130 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी करीब 100 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है।