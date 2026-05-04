पीएम मोदी शाम 6.30 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं संबोधित

पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 6.30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वह इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि असम में बीजेपी क्लीन स्विप कर रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी असम में 95 सीटों पर आगे है, जबकि पश्चिम बंगाल में 165 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाया है।